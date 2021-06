MorphoSys und Incyte haben mit ihrem gemeinsamen Tafasitamab-Projekt in der Europäischen Union ein wichtiges Ziel erreicht. Die Europäischen Arzneimittel-Agentur EMA habe eine positive Stellungnahme zu Tafasitamab abgegeben, teilen die Biotech-Unternehmen am Freitagnachmittag mit.„Darin empfiehlt der Ausschuss die bedingte Marktzulassung von Tafasitamab in Kombination mit Lenalidomid, gefolgt von einer Monotherapie mit ...