Deutsche Grundstücksauktionen hebt die Prognose für das laufende Geschäftsjahr 2021 an. Das Immobilien-Auktionshaus erwartete bisher einen Objektumsatz von 112,7 Millionen Euro für das laufende Jahr, hat die Summe am Freitag allerdings auf 135 Millionen Euro angehoben.Man gehe „aufgrund der stabilen Nachfrage nach Immobilien von guten Auktionsergebnissen auch im zweiten Halbjahr 2021 aus”, so Deutsche Grundstücksauktionen ...