Die Gelddruck-Orgie der Fed geht weiter - kein Zufall, dass der Leitindex S&P 500 in Tandem mit der Bilanzsumme der US-Notenbank wieder einmal ein neues Allzeithoch erreicht. In einem CNBC-Interview hat heute Judy Shelton - die für die Fed nominiert war, aber gescheitert ist - zurecht die Frage aufgeworfen, warum dann die Menschen noch Steuern zahlen bzw. die Unternehmensgewinne überhaupt noch eine Rolle spielen, wenn diese Gelddruck-Orgie wirklich funktionieren würde! Die heutige US-Verbraucherpreise kamen innerhalb der Erwartung - dennoch steigen die US-Renditen. Auch heute wieder dünne Umsätze an der Wall Street, der Dax pendelt weiter seitwärts, Bitcoin und die anderen Kryptowährungen unter Druck..

