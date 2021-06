Disruption: Diese Fonds setzen auf bahnbrechende Innovationen

Digitaler Wandel begünstigt Disruption

Gerade im technologischen Bereich können Erfindungen dazu führen, dass ein neuer Industriezweig entsteht und bestehende Strukturen verdrängt werden. Anleger können von diesen Entwicklungen profitieren.

Man muss nicht immer das Rad neu erfinden. Um innovative Produkte erfolgreich auf den Markt zu bringen, werden bestehende Technologien meist optimiert oder ergänzt. Doch in Zeiten von Big Data, Robotik und künstlicher Intelligenz können Innovationen auch mal bahnbrechend sein – echte Meilensteine, die gänzlich Neues hervorbringen. Disruption, so der Fachbegriff, wirkt einerseits zerstörerisch, weil dadurch ganze Industriezweige verdrängt werden und letztlich auch verschwinden können. Andererseits ist Disruption ein Merkmal des digitalen Wandels und des Fortschritts. Man mag vielleicht mit einem Schuss Melancholie an analoge Fotoapparate, Videotheken oder gefaltete Landkarten denken. Aber möchte man auf sein Smartphone mit integrierter Kamera oder auf Echtzeit-Verkehrsnavigation und Netflix verzichten? Die meisten Nutzer sicherlich nicht. Auch E-Mobilität, Krypto-Währungen oder 3-D-Druck haben das Potenzial, bestehende Strukturen entweder zu verdrängen oder zumindest stark zu beeinflussen. In der Investmentwelt hat man diesen Trend längst erkannt und Fonds aufgelegt, welche auf dieses Thema fokussieren.