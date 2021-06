Sandpiper Digital Payments AG: Veränderungen im Verwaltungsrat, Genehmigung der Tilgung von Darlehen zwecks Entschuldung, Genehmigung einer Kapitalerhöhung gegen Sacheinlage

Veröffentlichung einer Ad-hoc-Mitteilung gemäss Art. 17 KR. Für den Inhalt der Mitteilung ist die Emittentin verantwortlich.

St. Gallen, den 25. Juni 2021

Durchführung der Generalversammlung

Die ordentliche Generalversammlung der SANDPIPER Digital Payments AG fand am 25. Juni 2021 in St. Gallen statt. In der Generalversammlung waren insgesamt 57'809'721Aktien vertreten. Dies entspricht ca. 27,31% des Grundkapitals.

Die Generalversammlung stimmte allen Beschlussvorschlägen des Verwaltungsrates einstimmig zu.



Wahl neuer Mitglieder des Verwaltungsrats

Auf Vorschlag des Verwaltungsrates wählte die Generalversammlung der SANDPIPER Digital Payments AG Dr. Charlie In und Chng Hee Kok in den Verwaltungsrat.

Dr. Charlie In ist der Chairman der Raffles Financial Group und ein ausgewiesener Kapitalmarktexperte mit Erfahrung in Gremien verschiedener Unternehmen, die an der Börse in Singapur und Australien kotiert sind.

Chng Hee Kok ist unabhängiges Mitglied verschiedener Gremien von börsenkotierten Unternehmen in Singapur mit geschäftlichen Interessen in China. Sein Schwerpunkt liegt dabei auf den Bereichen Corporate Governance und Kapitalmarkt. Herr Chng war darüber hinaus 17 Jahre lang Mitglied des Parlaments in Singapur.