Jinkosolar mit guten Nachrichten, Nel ASA und Plug Power divergieren, Alibaba in der Kurve

Während der breite Aktienmarkt heute im Plus liegt, geben die Technologieaktien auf Indexebene etwas nach. Positiv überraschen kann heute die Aktie von Jinkosolar den Markt, der nicht mit schwarzen Zahlen auf adjustierter Ebene gerechnet hatte. Weiter positiv kann sich heute auch die Aktie von Nel ASA entwickeln und divergiert dabei zu Plug Power, die ihre im Anschluss an die Quartalszahlen in dieser Woche entstandenen Gewinne konsolidieren. Die Aktie von Alibaba schließlich liegt heute gut in der charttechnischen Kurve, ihre seit Jahresanfang laufende Bodenbildung zu ...