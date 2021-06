Rritual Superfoods liefert erste Charge an das Fulfillment Center von Amazon

VANCOUVER, 24. Juni 2021 - Rritual Superfoods Inc. („Rritual“ oder das „Unternehmen“) (CSE: RSF) (FWB: 0RW) (OTC: RRSFF) freut sich bekannt zu geben, dass die vollständige Produktlinie von Rritual erfolgreich an das Fulfillment Center [Auftragsabwicklungszentrum] von Amazon geliefert wurde und in Kürze zum Verkauf an Kunden erhältlich sein wird.

„Unser Betriebsteam hat unermüdlich auf den Start unseres Amazon-Shops hin gearbeitet, der ein Eckpfeiler unserer E-Commerce-Strategie ist“, erklärt Herr David Kerbel, CEO von Rritual. „In der ersten Phase der Einführung von Online-Verkäufen konzentriert sich Rritual hauptsächlich auf die Zusammenarbeit mit E-Commerce-Plattformen, die eine große Verbrauchernachfrage nach innovativen Gesundheits- und Wellnessprodukten verzeichnen. Wir erwarten, dass Amazon ein wichtiger Vertriebskanal für Rritual sein wird.“

Die Produktangebote von Rritual sind alle USDA-zertifiziert und bieten eine koffeinfreie Option, die mit anderen Getränken gemischt, oder allein genossen werden kann. Der proprietäre Immune-Synergy Six Mushroom Blend (Immun-Synergie-Mischung mit sechs Pilzsorten) von Rritual ist das einzige funktionelle Gesundheitsprodukt auf dem Markt, das eine tägliche präbiotische Mischung enthält, die ein gesundes Darm-Mikrobiom nährt und eine ausgewogene Verdauung ermöglicht.

Über Rritual

Rritual ist ein schnellwachsendes Unternehmen im Bereich funktionelles Superfood, das Wellness-Produkte für einen holistischen, gesunden Lebensstil entwickelt. Das Unternehmen ist auf dem Weg, ein Marktsegment zu dominieren, in dem Nachfrage und Verkauf exponentiell wachsen. Unter der Leitung eines Führungsteams mit mehr als 100 Jahren Erfahrung im CPG-Bereich begann Rritual den Vertrieb an wichtige Handelsketten und positioniert sich, um den Bereich funktionelle Gesundheit und Wellness mit einer Superfood-Plattform anzuführen und zu definieren. Rritual vertreibt biologische Wellness-Produkte in den Vereinigten Staaten durch eine erste Markteinführung in mehr als 10.000 Verkaufsstellen und über www.rritual.com.