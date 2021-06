Synchronoss Technologies, Inc. kündigt öffentliches Angebot von vorrangigen Schuldverschreibungen im Wert von 120 Mio. US-Dollar an Nachrichtenquelle: globenewswire | 26.06.2021, 00:02 | 1 | 0 | 0 26.06.2021, 00:02 | BRIDGEWATER, N.J., June 26, 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- Synchronoss Technologies, Inc. ( SNCR ) (die „Gesellschaft“ oder „Synchronoss“), ein weltweit führendes und innovatives Unternehmen in den Bereichen Cloud, Messaging und digitale Produkte und Plattformen, gab heute bekannt, dass die Gesellschaft beabsichtigt, vorbehaltlich der Markt- und anderer Bedingungen, vorrangige Schuldverschreibungen im Wert von insgesamt 120 Mio. US-Dollar mit Fälligkeit im Jahr 2026 im Rahmen eines von Konsortialbanken garantierten öffentlichen Angebots anzubieten und zu verkaufen. Synchronoss beabsichtigt außerdem, den Konsortialbanken eine 30-tägige Option zum Kauf weiterer vorrangiger Schuldverschreibungen im Wert von insgesamt 5 Mio. US-Dollar in Verbindung mit dem Angebot einzuräumen. Es kann keine verbindliche Aussage dazu gemacht werden, ob und wann das Angebot abgeschlossen werden kann oder welchen Umfang und welche Bedingungen das Angebot tatsächlich haben wird.

Synchronoss und die vorrangigen Schuldverschreibungen erhielten beide ein Rating von BB- von der Egan-Jones Ratings Company, einer unabhängigen, nicht verbundenen Ratingagentur. Alle vorrangigen Schuldverschreibungen des Angebots sollen von Synchronoss verkauft werden, wobei die aus dem Angebot und aus dem erwarteten Angebot von Stammaktien sowie aus dem Verkauf der Vorzugsaktien der Serie B (jeweils wie nachstehend beschrieben) erzielten Nettoerlöse voraussichtlich zur vollständigen Rücknahme aller in Umlauf befindlichen Aktien der Series A Convertible Participating Perpetual Preferred Stock von Synchronoss und zur Rückzahlung der im Rahmen der revolvierenden Kreditfazilität von Synchronoss ausstehenden Beträge verwendet werden. B. Riley Securities, Inc. („BRS“) fungiert als alleiniger Bookrunner für das Angebot. Northland Capital Markets, Aegis Capital Corp. und EF Hutton, ein Geschäftsbereich von Benchmark Investments, LLC, agieren als Lead Manager des Angebots. Gleichzeitig mit dem Angebot beabsichtigt die Gesellschaft, Stammaktien im Wert von 100 Mio. US-Dollar in Form einer separaten Prospektergänzung anzubieten. Darüber hinaus hat B. Riley Principal Investments, LLC („BRPI“), ein verbundenes Unternehmen von BRS, eine Vereinbarung getroffen, der zufolge BRPI dem Kauf von Vorzugsaktien der Serie B der Gesellschaft im Wert von 75,0 Mio. US-Dollar im Rahmen einer privaten Transaktion zugestimmt hat, die gleichzeitig mit dem Abschluss des Angebots abgeschlossen werden muss. Seite 2 ► Seite 1 von 3





