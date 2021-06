GSMA kooperiert mit Cision PR Newswire für MWC Barcelona 2021

PR Newswire, ein branchenführendes Netzwerk für die Verbreitung von Inhalten und eine Medienberatungsplattform, betreibt den offiziellen MWC21 Online-Presseraum. Aussteller und PR Newswire-Mitglieder werden den Online-Presseraum nutzen, um Messeneuheiten, Multimedia-Assets und andere Inhalte mit Teilnehmern, Medien und der Öffentlichkeit zu teilen. Aussteller können sich durch den Kauf eines Showpakets hier Sichtbarkeit im Presseraum verschaffen: https://mwc.vporoom.com/order

„Wir freuen uns, PR Newswire als offiziellen Medienpartner für die diesjährige Veranstaltung gewonnen zu haben", sagt Lara Dewar, Leiterin PR & Kommunikation bei der GSMA. „Der MWC21 ist eine hybride Veranstaltung, daher ist es wichtig, ein nahtloses Erlebnis zu gewährleisten, unabhängig vom Standort oder der Plattform eines Teilnehmers. Das Team von PR Newswire ist kreativ und lösungsorientiert. Ich freue mich, dass sie uns dabei helfen, Presseressourcen in diesen virtuellen Raum zu bringen, der Medien aus aller Welt den Zugang zu wichtigen Inhalten ermöglicht."

PR Newswire hat in ihrem Leitfaden 3 Möglichkeiten, Ihre Sichtbarkeit auf dem MWC zu erhöhen Spitzen für Unternehmen bereitgestellt, die eine hybride Veranstaltungsstrategie verfolgen.

Das Thema der diesjährigen Veranstaltung lautet Zusammenhängende Auswirkung. Die Teilnehmer werden erkunden, wie KI, 5G, Big Data und IoT die Zukunft gestalten und das Leben weiter verändern werden. Es ist an der Zeit, sich wieder zu verbinden, neu aufzubauen - und sich eine besser vernetzte Welt vorzustellen.

Um an der Veranstaltung teilzunehmen, registrieren Sie sich hier.

Informationen zu Cision

Als weltweit führender Anbieter von Technologien und Informationen für PR-, Marketing- und Social Media-Management unterstützt Cision-Marken und-Unternehmen dabei, Kunden und Stakeholder zu identifizieren, mit ihnen in Kontakt zu treten und sie einzubinden, um Geschäftsergebnisse zu erzielen. PR Newswire,, ein Netzwerk von über 1,1 Milliarden Influencern, tiefgreifendes Monitoring, Analytics und die Social Media-Plattformen Brandwatch und Falcon.io bilden die Spitze eines erstklassigen Lösungsangebots. Cision hat Niederlassungen in 24 Ländern in Nord- und Südamerika, EMEA und APAC. Für weitere Informationen über die preisgekrönten Lösungen von Cision, einschließlich der Cision Communications Cloud der nächsten Generation, besuchen Sie www.cision.com und folgen Sie @Cision auf Twitter.

Informationen zu GSMA

Die GSMA vertritt die Interessen von Mobilfunkbetreibern weltweit und vereint mehr als 750 Betreiber mit fast 400 Unternehmen aus dem breiteren Mobilfunk-Ökosystem, darunter Handset- und Gerätehersteller, Softwarefirmen, Ausrüstungsanbieter und Internetfirmen sowie Organisationen aus angrenzenden Branchen. Die GSMA produziert auch branchenführende Veranstaltungen wie den Mobile World Congress, der alljährlich in Barcelona, Afrika, Los Angeles und Schanghai stattfinden, sowie die Thrive Series von regionalen Konferenzen. Weitere Informationen finden Sie auf der Unternehmenswebsite der GSMA unter www.gsma.com. Folgen Sie der GSMA auf Twitter: @GSMA.

