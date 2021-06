Spotify, Uber & AirBnB – Marken machen Millionäre!

Liebe Leser,

unser Markenwertportfolio haben wir vergangenen September ins Leben gerufen. Es liegt 27,5% im Plus; trotz unserer Absicherungen. Unsere Ziel ist hier ein langfristiger und solider Vermögensaufbau mit einer Zielrendite von 10% im Jahr, da Aktienmärkte im Schnitt 6% jährlich zulegen. Wir haben hier einige neue Titel im Köcher, die wir unseren Abonnenten zu gegebner Zeit nennen werden. Aktuell sind 20 Titel im Portfolio, von denen 18 im Plus sind. Ein halbes Dutzend Titel liegen 100% oder mehr vorne. Es lief also wirklich ziemlich gut

Das Markenwertportfolio richtet sich an langfristig denkende Anleger, die in Titel investieren möchten, deren Geschäftsidee man nachvollziehen und verstehen kann . Es sind Titel mit dem größten Markenwertwachstum und -dynamik aus insgesamt 150 Werten. Wenn wir eine Kaufgelegenheit sehen, dann schnappen wir zu. Das ist für alle, die intelligent investieren möchten, ohne großen Zeitaufwand. Wir bieten Ihnen hier kein Daytrading, kein Gezocke, sondern strukturierten und verständlichen Vermögensaufbau. Probieren Sie es aus, wir sind imeToro eine gute und zuverlässige Wahl.