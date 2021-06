Alvotech-Anleihegläubiger wandeln mehr als 100 Millionen USD bei einer Vorgeldbewertung von 2,7 Milliarden USD um

Alvotech Holdings SA gab heute bekannt, dass es eine Änderungs- und Restatement-Vereinbarung mit den Anleihegläubigern seiner am 14. Dezember 2018 begebenen Wandelanleihe über 300 Mio. USD abgeschlossen hat. Die Anleihegläubiger haben ihr Wandlungsrecht auf rund ein Viertel des Wertes der Anleihe ausgeübt. Sie wandeln 106 Millionen USD Kapital und aufgelaufene Zinsen in Eigenkapital zu einem Ausübungspreis um, der dem Unternehmen eine Vorabbewertung von 2,7 Milliarden USD verleiht.

Robert Wessman, Vorsitzender von Alvotech, kommentierte: „Mit dieser Transaktion haben unsere Stakeholder ihr langjähriges Vertrauen und ihr Engagement für unsere Mission bekräftigt: den Zugang zu den hochwertigsten biologischen Arzneimitteln für Patienten auf der ganzen Welt zu verbessern.“

Im November 2020 akzeptierten die US-amerikanische Food and Drug Administration und die European Medicines Agency die Zulassungsanträge von Alvotech für AVT02, einen Kandidaten für ein austauschbares Biosimilar zu Humira von AbbVie. Eine Entscheidung der FDA über den Biologics License Application (BLA) des Unternehmens für AVT02 wird im September 2021 erwartet und eine EMA-Entscheidung für den European Marketing Authorization Application (MAA) von AVT02 wird im vierten Quartal 2021 erwartet.

Im Mai 2021 reichte Alvotech USA Inc. im Eastern District of Virginia eine Klage ein, um vier der Schlüsselpatente von AbbVie für ungültig zu erklären. Die Klage argumentiert auch, dass die Patentstrategie von AbbVie, die kürzlich vom Kongress geprüft wurde, seine Humira-Patente nicht durchsetzbar macht. Darüber hinaus weist die Klage darauf hin, dass AbbVie es versäumt hat, die US-Tochtergesellschaft von Alvotech (den eigentlichen BLA-Antragsteller) überhaupt zu verklagen. Auf dem Spiel stehen Kosten in Milliardenhöhe für das US-Gesundheitssystem, die sich negativ auf Verbraucher und Steuerzahler auswirken.