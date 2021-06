Finanzminister Scholz reist nach Washington

BERLIN (dpa-AFX) - Bundesfinanzminister Olaf Scholz (SPD) reist in der kommenden Woche nach Washington. Scholz wird nach Angaben eines Sprechers politische Gespräche in den USA führen. Auf dem Programm stehen dürfte etwa ein Treffen mit US-Finanzministerin Janet Yellen. Schwerpunkt dabei dürften die Pläne für eine globale Mindeststeuer sein. Scholz wird am Mittwoch in Washington erwartet, die Reise soll bis Samstag dauern. Vor Scholz war vom vergangenen Mittwoch bis Freitag Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU) in Washington, als erster Bundesminister seit Antritt der neuen Regierung von US-Präsident Joe Biden im Januar. Die Corona-Krise hatte aber lange Reisen nach Washington verhindert. Kanzlerin Angela Merkel (CDU) trifft Mitte Juli in Washington mit Biden zusammen./hoe/DP/zb