Vazyme bringt COVID-19 Testlösungen auf Medlab 2021 mit

DUBAI, VAE, 26. Juni 2021 /PRNewswire/ -- Das chinesische Biotechnologieunternehmen Nanjing Vazyme Biotech Co., Ltd (Vazyme) präsentierte sein Sortiment an COVID-19-Testlösungen und seine Point-of-Care-Testing (POCT)-Instrumente für die In-vitro-Diagnostik auf der Medlab Middle East 2021, einer branchenführenden Ausstellung für medizinische Laboratorien, die gemeinsam mit der Arab Health vom 21. bis 24. Juni 2021 im Dubai World Trade Centre, VAE, stattfand.

Die Medlab Middle East 2021 brachte mehr als 650 führende Firmen aus über 40 Ländern und Regionen und 35.000 Besucher zusammen. Vazyme ist ein auf Forschung und Entwicklung fokussierter, innovativer Produzent in China, der in der Lage ist, Upstream-Technologien selbst zu entwickeln und Fertigprodukte herzustellen. Während der Messe begrüßte Vazyme am Stand eine große Anzahl von Fachleuten aus der Branche und zog mit seinem umfangreichen Technologie-Know-how und den qualitativ hochwertigen Produkten eine breite Aufmerksamkeit auf sich.