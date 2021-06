STOCK SELECTION EUROPE Wochenausgabe KW 26 Halbzeit 2021: Wie geht es weiter?

Vor einem Jahr waren sich die meisten Anleger noch sicher, dass die Gesamtlage zum heutigen Zeitpunkt längst wieder normal und das Wachstum stärker als zuvor sei. Wer hinsehen will erkennt indes, dass sich Risiken etabliert haben, an die damals kaum jemand dachte und das Wachstum höchst instabil ist. Aber wird das in der zweiten Hälfte des Jahres zu einem Abwärtsschwenk am Aktienmarkt führen? Wird Rohöl kippen, Gold haussieren? Das kann in der Tat so kommen. Aber es muss nicht. Wie geht man mit dieser unsicheren Perspektive um? Lesen Sie weiter!