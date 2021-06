Schreibe Deinen Kommentar Bitte melden Sie sich an, um zu kommentieren. Anmelden | Registrieren Kommentar abschicken Disclaimer

Schlumberger kündigt Telefonkonferenz zu den Ergebnissen des zweiten Quartals 2021 an Schlumberger Limited (NYSE: SLB) wird am 23. Juli 2021 eine Telefonkonferenz zur Erläuterung der Ergebnisse des am 30. Juni 2021 endenden Quartals abhalten. Die Telefonkonferenz soll um 9:30 Uhr US-Ostküstenzeit beginnen. Eine Pressemitteilung zu …