BP, Total & Repsol – hohe Renditen mit Öl!

Liebe Leser,

Mitte April vergangenen Jahres herrschte noch Chaos am Ölmarkt. Erstmals kostete US-Rohöl weniger als null Dollar. Der kurze Preissturz auf bis zu minus 40 Dollar pro Fass löste Schockwellen an den Finanzmärkten aus. Gut zwölf Monate später rückt das Fünfjahreshoch aus 2018 bei rund 85 Dollar wieder in Reichweite. Dank der beispiellosen geld- und fiskalpolitischen Unterstützungen von Notenbanken und Regierungen springt die Nachfrage nach Transportmöglichkeiten kräftig an, die Weltkonjunktur brummt wieder. Pofitieren Sie von der Volatilität an den Rohstoffmäkten und setzen Sie gleichzeitig auf erneuerbare Energien. Wie das geht, erläutet Daniel in seiner Kolumne.

