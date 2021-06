Taj als stärkste Hotelmarke der Welt ausgezeichnet

Herr Puneet Chhatwal, Geschäftsführer & CEO, Indian Hotels Company , sagte: „Dies ist ein stolzer Moment für die indische Hotelbranche auf der globalen Bühne. Dass Taj als stärkste Hotelmarke der Welt eingestuft wird, ist ein Beweis für das unerschütterliche Vertrauen, das unsere Gäste immer wieder in uns setzen, und für die Herzlichkeit und aufrichtige Fürsorge, die unsere Mitarbeiter Tag für Tag an den Tag legen. Wir werden unser Bestreben fortsetzen, die Weltklasse-Erfahrungen der luxuriösen Gastfreundschaft zu erhöhen und die Magie von Tajness für alle unsere Stakeholder zu liefern."

MUMBAI, Indien, 26. Juni 2021 /PRNewswire/ -- Indian Hotels Company (IHCL) , Südasiens größtes Gastgewerbeunternehmen, gab bekannt, dass seine ikonische Marke Taj , von Brand Finance, dem weltweit führenden Beratungsunternehmen für Markenbewertung, in seinem jährlichen Bericht "Hotels 50 2021" als stärkste Hotelmarke der Welt eingestuft wurde. Dieser Bericht zeichnet die wertvollsten und stärksten Hotelmarken auf der ganzen Welt aus.

Taj erhielt einen Gesamt-Markenstärkeindex von 89,3 von 100 Punkten, mit einer entsprechenden AAA-Bewertung für Kundenvertrautheit, Mitarbeiterzufriedenheit und Unternehmensreputation sowie für seinen erstklassigen Kundenservice.

David Haigh, CEO, Markenfinanzierung, sagte: „Wir freuen uns, Taj als die stärkste Hotelmarke der Welt bekannt zu geben. Eine Marke mit einem jahrhundertealten Erbe und ein Hüter der verehrten indischen Gastfreundschaft hat sich trotz der Herausforderungen durch die anhaltende Pandemie als widerstandsfähig erwiesen. Globale Reisende haben sich auf Marken verlassen und sie auf unterschiedliche Weise getestet, und Taj hat sich an die Spitze gesetzt."

Der Hotel 50 2021-Bericht hob auch die erfolgreiche Umsetzung der R.E.S.E.T 2020-Strategie des Unternehmens hervor, die einen transformativen Rahmen bot und der Marke Taj half, die mit der Pandemie verbundenen Herausforderungen zu überwinden.

Weitere Informationen finden Sie hier im vollständigen Bericht von Brand Finance.

Informationen zu Indian Hotels Company Limited

Die Indian Hotels Company Limited (IHCL) und ihre Tochtergesellschaften vereinen eine Gruppe von Marken und Unternehmen, die eine Verschmelzung von warmer indischer Gastfreundschaft und Weltklasse-Service bieten. IHCL verfügt über ein Portfolio von 221 Hotels, davon 55 in der Entwicklung, auf 4 Kontinenten, in 12 Ländern und an über 100 Standorten weltweit. Dazu gehören Taj - die ikonische Marke für die anspruchsvollsten Reisenden, SeleQtions eine benannte Kollektion von Hotels, Vivanta anspruchsvolle Hotels der gehobenen Klasse und Ginger , das das Segment des schlanken Luxus revolutioniert.

Video - https://mma.prnewswire.com/media/1551767/Taj_Strongest_Brand.mp4