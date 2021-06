Messer senkt CO2-Fußabdruck um rund 40.000 Tonnen* (FOTO)

Seite 2 ► Seite 1 von 2

Bad Soden (ots) - Industriegasespezialist veröffentlicht Nachhaltigkeitsbericht2020- Senkung der meldepflichtigen Arbeitsunfälle um 14 Prozent*- CO2-Fußabdruck von Anlagen und Logistik um rund 40.000 Tonnen* gesunken- 237 Aktionen* zur Förderung des gesellschaftlichen Engagements- Orientierung an UN-Goals und neu definierten eigenen Zielen- Reduzierung des spezifischen Energieverbrauchs um jährlich 0,7 Prozent* bis2025 geplant- Förderung von gemischten Management-Teams geplant; dafür ist vorgesehen denAnteil von Frauen in der ersten und zweiten Führungsebene bis 2030 auf 30Prozent* zu erhöhenIm abgelaufenen Geschäftsjahr hat der Industriegasespezialist Erfolge im BereichNachhaltigkeit verzeichnet. Einer davon ist die Senkung des CO2-Fußabdrucks desUnternehmens (insbesondere der eigenen Anlagen und Logistik) trotz einesdeutlichen Umsatzwachstums. Dieser konnte durch eine stetige Modernisierung derLuftzerlegungsanlagen und Installation lokaler Anlagen zur Vermeidung vonGaselieferungen in großen Mengen um rund 40.000 Tonnen* im Jahr 2020 verringertwerden. Darüber hinaus wurde die Sicherheit der Mitarbeitenden verbessert: DieAnzahl der meldepflichtigen Arbeitsunfälle sank von 97* auf 83*. Seit 2013veranstaltet der Industriegasespezialist einmal im Jahr einen weltweitenAktionstag an allen Standorten; in 2020 organisierte Messer aufgrund derCovid-19-Pandemie sogar eine ganze Sicherheitswoche. Die Themen variiertenhierbei vom frühzeitigen Erkennen von kritischen Situationen und dieSensibilisierung für potenzielle Gefahren, über Ordnung und Sauberkeit amArbeitsplatz, bis hin zur operativen Disziplin in Pandemiezeiten. ZurUnterstützung der Vielfalt und Chancengleichheit im Unternehmen implementierteMesser in 2020 erstmals einen jährlichen Diversity-Report. Auch die Förderungdes gesellschaftlichen Engagements ist ein wichtiges Ziel für dasFamilienunternehmen, daher unterstütze es im letzten Jahr insgesamt 237 sozialeAktionen*.Nachhaltigkeit durch definierte Ziele und stetige WeiterentwicklungSeit 2019 orientiert sich das Familienunternehmen an den UN-SustainableDevelopment Goals. Eigene Zielsetzungen komplementieren dieNachhaltigkeitsstrategie von Messer. Durch eine bessere Auslastung dervorhandenen Produktionsanlagen und zielgerichtete Projekte, die dieEnergieeffizienz der Anlagen nachhaltig steigern, soll der spezifischenEnergieverbrauch der Messer-eigenen Luftzerlegungsanlagen immer weiter reduziertwerden. Hierfür hat Messer sich bis zum Jahr 2025 eine Senkung um 0,7 Prozentpro Jahr zum Ziel gesetzt; dies ergibt in Summe eine Reduktion um knapp 3,5