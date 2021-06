Aktien – so gelingt der Handel im Sommer

Derzeit geht beim DAX unterm Strich wenig nach unten oder nach oben. 15.300 waren auf der Unterseite das Maximum, nach oben drehte der Index zuletzt schon bei 15.600 Punkten wieder ab. Gerade jetzt gilt es, sich intelligent abzusichern. Dafür halten wir für unsere Leser ein breites Spektrum an Anlageprodukten bereit. In einem, wie wir sagen Sägezahnmarkt, gibt es viele Chancen für Abholertrades, mit denen wir in den letzten Wochen äußerst erfolgreich gehandelt haben. 26 Trades in Folge sind im Plus gelandet. Mehr dazu liefert Daniel im LX-S Marktgespräch. Wer mit uns zusammen erfolgreich handeln will, einfach Abo abschließen und uns im Turbo-Dienst testen.

Euer Team von Feingold-Research