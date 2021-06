Frauen sind im Visier von islamistischen Attentätern

„Ein 24-Jähriger sticht in Würzburg wahllos auf Menschen ein“, heißt es zu dem gestrigen brutalen Attentat. Doch „wahllos“ scheint dies keinesfalls gewesen zu sein. Der 24-jährige Somalier war barfuß unterwegs und trug eine FFP2-Maske, als er in einer Woolworth-Filiale nach einem Messer griff. In dem Kaufhaus begann er sofort auf bestialische Weise auf Menschen einzustechen.

Ein Beitrag von Zara Riffler.