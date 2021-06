Das Wochenplus ist geschafft und ein Signal über 15.600 könnte nun anstehen. Damit steht das Juni-Ende noch einmal unter einem spannenden Aspekt für Trader.

Vermutlich hast Du den Verfallstag noch in Erinnerung, als der DAX sehr dynamisch alle Juni-Gewinne revidierte und nahe der 15.400er-Marke den Handel beendete. Dies war die Ausgangsposition für die vergangene Woche, in der erst einmal eine Fortsetzung dieser Bewegung anstand. Doch bereits um 15.300 drehte dieser Verkaufsdruck sehr dynamisch und zeigte fortan, wie stark die Käufer im Markt bei Kursrücksetzern agieren.

Direkt am Montag wurde das Minus in einen Gewinn gedreht und die 15.600 angelaufen. Um diese Marke herum fand auch am Dienstag der Handel statt, bevor am Mittwoch noch einmal eine kurze Schwächephase einsetzte. Jedoch war auch dieser Rücklauf in der Nachbetrachtung eine Kaufgelegenheit und letztlich der einzige Tag dieser Woche, an dem ein Minus verzeichnet wurde:

DAX-Handelstage im Blick

Die Volatilität nahm wieder deutlich ab und lag am Freitag sogar unter 80 Punkten. Insgesamt eine Woche, die rund 200 Punkte Kursgewinne und damit erneut ein kleines Polster für den Gesamtmonat mit Kaufchancen auf der Unterseite bot:

Rückblick DAX-Handelswoche mit Kaufinteresse

Untermauert wurde die Stärke im Wochenverlauf von einem ifo-Index, der auf dem höchsten Stand seit November 2018 notierte und mehreren Rekordhochs an der Wall Street, insbesondere im Nasdaq. Die Indizes aus den USA waren auch die Treiber an den anderen internationalen Märkten und dominierten sozusagen die globale Entwicklung der Aktienmärkte.

Zurück zum Chartbild des DAX - klammert man den Verfallstag in diesem Monat aus, folgte der DAX auch zum Wochenausklang dem Muster, noch einmal Stärke zu zeigen:

XETRA-Wochenausklang im DAX stark

Nicht nur am Freitag lag daher die relevante Zone im Handel an der 15.600, an der wir mehrfach Tageshochs ausbildeten und somit die Handelswoche auch nachbörslich beendeten:

DAX-Endloskontrakt an 15.600

Welche Signale ergeben sich damit für die neue Handelswoche?

Basierend auf der XETRA-Schlussauktion könnte sich der DAX direkt in den Startlöchern zur nächsten Aufwärtsbewegung befinden:

Diese Chance sollte er schnell ergreifen und mit Momentum begleiten, denn dann gelingt der Ausbruch über die Abwärtstrendline, welche uns seit mehr als einer Woche im Chartbild deckelt: