Mit der Marktzulassung des Transkatheter-Aortenklappenersatzsystems der zweiten Generation führt Peijia Medical China in die „Rückführbare Ära" mit TAVR-Produkten

SUZHOU, China, 27. Juni 2021 /PRNewswire/ -- Das von Peijia Medical (9996. HK) entwickelte TaurusElite Transkatheter-Aortenklappenersatzsystem (im Folgenden als „TaurusElite" bezeichnet) ist von der National Medical Products Administration (NMPA) im Juni 2021 zur Vermarktung zugelassen worden (Reg.-Nr. GXZZ 20213130464). Diese Zulassung wird den Übergang der chinesischen TAVR-Praxis in die rückführbare Ära beschleunigen.

TaurusElite ist das TAVR-System der zweiten Generation, das von Peijia Medical entwickelt wurde. Es ist außerdem das zweite und das neueste rückführbare TAVR-System, das in China zugelassen ist. Ähnlich wie das Design von TaurusOne verwendet TaurusElite bovines Material für die Aortenklappenprothese und verfügt über eine ideale radiale Abstützung und Flexibilität, die die große Patientenkohorte in China mit starker Aortenklappenverkalkung, bikuspiden Aortenklappen und anderen derartigen Läsionen berücksichtigt hat. TaurusElite wird von den Forschern in klinischen Einrichtungen aufgrund seines verbesserten Einführsystems, der verbesserten axialen Unterstützung und der Flexibilität beim Durchqueren des Aortenbogens, der Möglichkeit der wiederholten Entnahme in situ oder während der Freisetzung eines hohen Segments, der nach der Entnahme genehmigten transvalvulären Eingriffe und anderer vorteilhafter Vorteile weitgehend akzeptiert. Es wird erwartet, dass TaurusElite die Sicherheit von TAVR-Operationen verbessert und die Lernzeit der Chirurgen verkürzt, mit dem Ziel, die Weiterentwicklung von TAVR-Ansätzen zu beschleunigen und mehr Patienten davon zu profitieren.

Die TAVR-Technologie in China geht derzeit von einem frühen Stadium in ein schnelles Entwicklungsstadium über. Bis heute wurden in China insgesamt mehr als 6000 TAVR-Eingriffe erfolgreich durchgeführt. Nach der Analyse von Frost & Sullivan liegt die Zahl der Patienten mit Aortenstenose in China im Jahr 2021 bei ca. 4,5 Millionen und soll bis 2025 auf 4,9 Millionen ansteigen, wobei ca. 23 % eine schwere Aortenklappenstenose haben werden. Die Alterung der chinesischen Bevölkerung und die Ausweitung der TAVR-Operation werden dazu führen, dass in naher Zukunft mehr Aortenstenose-Patienten eine TAVR-Behandlung erhalten.