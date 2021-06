(Neu: Weitere Details)



LONDON (dpa-AFX) - Skandal-Minister Matt Hancock ist weg, doch der Druck auf den britischen Premierminister Boris Johnson bleibt groß. Empört kritisierte die Opposition, dass der Regierungschef Hancock nach dessen erster Entschuldigung den Rücken gestärkt hatte. Als der Rücktritt dann nicht mehr abzuwenden war, weil immer mehr Abgeordnete von Johnsons Konservativer Partei Hancocks Ende forderten, lobte der Premier seinen Kompagnon ausdrücklich: "Du kannst das Amt mit Stolz auf das Erreichte verlassen", gab der Premier dem 42-Jährigen am Samstag auf den Weg. Von "massivem Führungsversagen" sprach der Fraktionschef der schottischen Partei SNP, Ian Blackford. "Der Fisch stinkt vom Kopf."

Die Affäre des verheirateten Gesundheitsministers mit einer engen Mitarbeiterin, die am Freitag von der "Sun" öffentlich gemacht worden war, war nur der negative Höhepunkt in Hancocks knapp dreijähriger Zeit im Amt. Seit Monaten musste er sich immer neuer Vorwürfe erwehren. Mal erhielt ein Bekannter - Besitzer seines örtlichen Pubs - einen Millionenauftrag zur Lieferung von Corona-Schutzausrüstung, obwohl er keine Erfahrung damit hat. Dann wieder versenkte er Milliarden Pfund in ein untaugliches Corona-Testprogramm.