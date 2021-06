Bad Zwischenahn (dts Nachrichtenagentur) - Wegen fehlender Rohstoffe könnten Veggie-Burger und -Schnitzel sowie andere pflanzliche Fleischalternativen knapp werden. "In den nächsten zwei, drei Jahren könnten alle Hersteller Lieferprobleme bekommen", sagte Michael Hähnel, Chef der Rügenwalder Mühle, dem "Tagesspiegel" (Montagsausgabe).Alternative Proteine und pflanzliche Rohstoffe würden knapp. "Die Märkte legen um 50 bis 70 Prozent zu, viele internationale Firmen bauen derzeit neue Fabriken und brauchen Material", so der Vorsitzende der Geschäftsleitung. Das Geschäft mit pflanzlichen Alternativen zum Fleisch boomt. "Das, was gerade passiert, ist der Wahnsinn", sagte Hähnel.Große internationale Lebensmittelkonzerne mischen mit, hinzu kommen viele Start-ups und Mittelständler. Der wachsende Wettbewerb verschärft den Kampf um die Rohstoffe; "Wir greifen alle auf dieselben Märkte zu", warnte Hähnel.