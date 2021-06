ROUNDUP CSU zieht mit Dobrindt und Söders roten Linien in Bundestagswahl Nachrichtenagentur: dpa-AFX | 27.06.2021, 14:34 | 64 | 0 | 0 27.06.2021, 14:34 | NÜRNBERG (dpa-AFX) - Im weiten Rund des Nürnberger Fußballstadions wirkt die CSU-Bühne vor der Haupttribüne in Höhe der Mittellinie recht verloren. Anders als bei den pompösen CSU-Großveranstaltungen vor der Corona-Krise kommt an diesem Samstag bei der Aufstellung der Liste für die Bundestagswahl einfach keine Stimmung auf. Kein Wunder, der Amoklauf von Würzburg mit drei Toten und sechs Verletzten liegt wie ein lähmender Schatten über dem Stadion, verhindert jede Freude über die erste Präsenzveranstaltung der CSU seit dem Aschermittwoch 2020. Auch Parteichef und Ministerpräsident Markus Söder, eigentlich immer ein Garant für stimmungsvolle Reden, wirkt gezeichnet von der Bluttat, eine Absage war dem Vernehmen nach aber wegen der Fristen bis zur Bundestagswahl nicht möglich. Und so kommen seine ersten Worte nach der Gedenkminute für die Opfer auch eher hölzern daher als er von der Begrüßung zur sich langsam verbessernden Lage der Union überleitet. Man spürt, es ist ein Pflichttermin, der nun auch noch ohne die sonst übliche Musik oder Einspielfilme auskommen muss. 33 Minuten dauerte Söders Rede, in der er die Union so gut es ging vor einem harten Wahlkampf warnte: "Der Trend ist gut. Aber nach wie vor haben möglicherweise andere Mehrheiten wie die Ampel eine Chance, verwirklicht zu werden. Deswegen dürfen wir nicht leichtsinnig sein." CSU und CDU müssten das volle Wählerpotenzial ausschöpfen. "Im Kanzleramt muss mit Armin Laschet ein Mann der Union sein und keine grüne Kandidatin", sagte Söder. Dabei helfe, dass der "grüne Höhenflug" gestoppt sei. Die Grünen hätten sich wieder zu einer Partei von Ideologen und Verboten zurückentwickelt. Um erfolgreich zu sein, müsse die CSU auch die Wähler anderer bürgerlicher Parteien für sich begeistern, sagte Söder. "Im Herzen FDP, im Herzen Freie Wähler, aber auf dem Stimmzettel beide Stimmen für die CSU", betonte Söder. Söder nutzte seine knapp 30-minütige Rede, um erste rote Linien für mögliche Koalitionsverhandlungen nach der Wahl am 26. September zu ziehen. So sei die Umsetzung der erweiterten Mütterrente eine Grundbedingung für eine Regierungsbeteiligung der CSU. "Egal, mit wem wir regieren, aber das ist Bedingung", sagte er. Die CSU fordert, älteren Müttern wie den jüngeren drei statt zweieinhalb Rentenpunkte pro Kind anzurechnen. Die CDU hatte jüngst bei der Aufstellung des Wahlprogramms der Union noch verhindert, dass die Mütterrente hier aufgenommen wird. Sie wird daher im CSU-Wahlprogramm enthalten sein.

Seite 2 ► Seite 1 von 2





0 Kommentare 0 Autor abonnieren

Schreibe Deinen Kommentar Bitte melden Sie sich an, um zu kommentieren. Anmelden | Registrieren Kommentar abschicken Disclaimer