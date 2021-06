Das muss man gleich zweimal lesen: Zum einen, weil es ein weiterer mächtiger Baustein sein könnte in einer kontinuierlich anwachsenden Mauer von Zweifeln – und faktenbasierter Einwände – an der Sinnhaftigkeit bzw. der Rechtmäßigkeit der Corona-Maßnahmen der Bundesregierung. Und zum anderen, weil man schon ganz durcheinanderkommt auseinanderzuhalten, was noch Verschwörungstheorie sein soll und was schon

Der Beitrag Mediziner kritisieren Anzahl von auf Intensivstationen beatmeten Menschen erschien zuerst auf Tichys Einblick.

Ein Beitrag von Alexander Wallasch.