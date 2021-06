'Wendepunkt' für USA? 22 Jahre Haft für Ex-Polizist in Floyd-Prozess

MINNEAPOLIS/WASHINGTON (dpa-AFX) - Nach der Verkündung der Haftstrafe für den weißen Ex-Polizisten Derek Chauvin hoffen Angehörige des getöteten Afroamerikaners George Floyd und deren Anwälte auf mehr Gerechtigkeit für Schwarze in den USA. Einer der Anwälte der Floyd-Familie, Ben Crump, sagte nach der Verkündung des Strafmaßes für den 45-Jährigen, das Urteil biete die Chance, ein "Wendepunkt" in der US-Geschichte zu sein. Niemals sei ein Polizist im Bundesstaat Minnesota zu einer längeren Haftstrafe verurteilt worden. Das zuständige Gericht in Minneapolis hatte am Freitag eine Haftstrafe von 22 Jahren und sechs Monaten gegen Chauvin für die Tötung Floyds verhängt. Chauvin kann Berufung gegen das Urteil einlegen.

"Wir haben heute ein gewisses Maß an Rechenschaft erhalten", sagte Crump. Angehörige Floyds mahnten zugleich, es seien dringend Reformen und strukturelle Änderungen im Kampf gegen Rassismus nötig. Und nichts könne George Floyd zurückbringen. US-Präsident Joe Biden wertete die Strafe in einer ersten Reaktion als "angemessen". Die Lage in Minneapolis blieb ruhig - für den unwahrscheinlichen Fall einer geringen Strafe für Chauvin waren Proteste befürchtet worden.