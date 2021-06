London: Zehntausende protestieren für ein Ende des Lockdowns Autor: Tichys Einblick | 27.06.2021, 19:01 | 67 | 0 | 0 27.06.2021, 19:01 | In einem Wochenende voller Proteste in London stach eine Demonstration besonders heraus. Eine große Zahl an Demonstranten hatten sich am Samstag zusammengetan, um unter dem Namen „Freedom March“ zusammen gegen den erneut drohenden Lockdown und für die Wiedergabe aller Freiheitsrechte zu demonstrieren. Der riesige Demonstrationszug führte durch ganz London vom Hyde Park, wo sich der Protest Der Beitrag London: Zehntausende protestieren für ein Ende des Lockdowns erschien zuerst auf Tichys Einblick. Ein Beitrag von Redaktion.

0 Kommentare 0 Autor abonnieren

Schreibe Deinen Kommentar Bitte melden Sie sich an, um zu kommentieren. Anmelden | Registrieren Kommentar abschicken Disclaimer