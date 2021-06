Disclaimer

Silber Alibaba, Blackrock Silver, First Majestic Silver – Warum der 1. Juli so wichtig ist Was ist so besonders am 1. Juli? An dem Tag feiert die Kommunistische Partei Chinas ihr 100-jähriges Bestehen. Es ist allgemein bekannt, dass die chinesische Regierung nach ihren Spielregeln spielen lässt.