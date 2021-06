Erste Abschlussfeier des KISS Deemed to be University

BHUBANESWAR, Indien, 28. Juni 2021 /PRNewswire/ -- Das 1992/93 gegründete und in Odisha ansässige Institut KISS Deemed to be University hält am 27. Juni 2021 seine erste Abschlussfeier für Absolventen ab. Für die Zeremonie haben die Veranstalter ein gemischtes Format aus Präsenz- und virtueller Veranstaltung gewählt – unter Berücksichtigung der COVID-19-Vorschriften. Dabei nehmen 143 Studenten die Zertifikate für ihre erfolgreich abgeschlossenen Master- und M. Phil-Kurse entgegen. Die besten und vielversprechendsten Absolventen erhalten bei den Feierlichkeiten außerdem Founder's Gold Medals, Chancellor's Gold Medals und Vice Chancellor's Silver Medals.

Der Schwerpunkt des Kalinga Institute of Social Sciences (KISS) liegt darauf, selbstbewusste und zielstrebige Individuen heranzuziehen. Das Institut bietet 60.000 einheimischen Kindern aus dem östlichen Bundesstaat Odisha in Indien gratis Bildung, Unterkünfte, medizinische Versorgung sowie Möglichkeiten, sich kostenlos beruflich, sportlich und künstlerisch weiterzubilden. .

Die Schüler kommen aus 62 verschiedenen Stammesgemeinschaften der Region, von denen 13 zu den besonders gefährdeten Stammesgruppen (Particularly Vulnerable Tribal Groups, kurz: PVTGs) zählen. Allein der zentrale Campus in Bhubaneswar kümmert sich um insgesamt 30.000 Studenten.

Meilensteine und neue Perspektiven

Das KISS hat eine starke Basis an Alumni: Das Institut hat bereits 30.000 Jungen und Mädchen neue Perspektiven eröffnet. Darüber hinaus werden in Kürze über 10.000 Schüler in 10 KISS-Nebenstellen in Odisha studieren. Das KISS hat indirekt das Leben über einer Million indigener Kinder und Jugendlicher positiv beeinflusst – ein Meilenstein in der Weiterentwicklung der Stammeskinder, die zuvor gesellschaftlich jahrelang abgehängt waren.

Ein Traum wird wahr

„Ich denke gern an die Tage zurück, als mir die Idee zu dem Projekt kam – die Idee für eine soziale Einrichtung mit einem ganz eigenen Charakter. Ich wollte das Unmögliche möglich machen.", so KIIT- und KISS-Gründer Prof. (Dr.) Achyuta Samanta.

„Wenn ich mich an die Zeit erinnere, als ich das Kalinga Institute of Social Science (KISS) gegründet habe, danke ich in aller Bescheidenheit und lachenden Herzens unserem Schöpfer. Das Institut ist wie ein Garten, den ich eigenhändig angelegt habe, und der schon nach kurzer Zeit in voller Blüte erstrahlt ist. Die Saat ist innerhalb weniger Jahre aufgegangen. Inzwischen ist das KISS wie ein kräftiger Baum mit einem gigantischen Blätterdach, unter dem Millionen Menschen Schutz finden", ergänzt Prof. (Dr.) Samanta.