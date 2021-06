---------------------------------------------------------------------------

Allschwil, Schweiz, 28. Juni 2021



Polyphor gibt Update zur Phase-III-Studie FORTRESS mit Balixafortide bei Patientinnen mit fortgeschrittenem HER2-negativem Brustkrebs

- Der co-primäre Endpunkt der Studie, die objektive Ansprechrate (Objective Response Rate, ORR), wurde nicht erreicht



- Der Verwaltungsrat nimmt eine strategische Bewertung der Zukunft des Unternehmens vor



Polyphor AG (SIX: POLN), ein forschungsorientiertes Schweizer biopharmazeutisches Unter-nehmen, das sich auf die Entdeckung und Entwicklung neuartiger Moleküle in den Bereichen Onkologie und antimikrobielle Resistenz konzentriert, gab heute bekannt, dass die globale Phase-III-Studie FORTRESS, die Balixafortide (POL6326) in Kombination mit Eribulin zur Behandlung von Patientinnen mit HER2-negativem, lokal rezidivierendem oder metastasierendem Brustkrebs untersucht, ihren co-primären Endpunkt nicht erreicht hat.



In der primären Analyse zeigte Balixafortide plus Eribulin keine Verbesserung der objektiven Ansprechrate (ORR) im Vergleich zu Eribulin allein (13,0% versus 13,7%; p=1,00) in der Population der Patientinnen in einer dritten und späteren Chemotherapielinie (n=330 Patientinnen), die für mindestens 6 Monate beobachtet wurden. Die Rate des klinischen Nutzens, ein wichtiger sekundärer Endpunkt, der eine stabile Erkrankung oder ein bestätigtes Ansprechen für eine Dauer von mindestens 6 Monaten anzeigt, wie vom unabhängigen radiologischen Komitee (independent radiological committee, IRC) beurteilt, wurde bei 16,7% der Patientinnen im Balixafortide plus Eribulin-Arm und bei 19,6% im Eribulin allein-Arm beobachtet. Die Studie bestätigte das positive Sicherheits- und Verträglichkeitsprofil von Balixafortide in Übereinstimmung mit der zuvor berichteten Phase-Ib-Studie. Polyphor wird im nächsten Schritt die Daten weiter analysieren, gemeinsam mit den Experten überprüfen und Mitte Juli über die Zukunft der Studie entscheiden.