Corporate News



Großteil der Encavis-Aktionäre (42,9 %) ziehen neue Encavis-Aktien der Bardividende vor



Hamburg, 28. Juni 2021 - Ein großer Teil der Aktionäre, des im MDAX notierten Hamburger Wind- und Solarparkbetreibers Encavis AG (ISIN: DE0006095003, Prime Standard, Börsenkürzel: ECV), entschied sich mit einer Annahmequote von 42,9 Prozent für den Bezug neuer Aktien an Stelle der Bardividende. Insgesamt werden somit 814.031 neue Aktien emittiert und eine Bardividende in Höhe von 26.877.572,92 Euro an die Aktionäre ausgeschüttet.

Zukünftig sind dann mit Eintragung in das Handelsregister 139.251.265 Stück Aktien der Encavis AG an der Börse notiert. Das Unternehmen hatte für das abgelaufene Geschäftsjahr 2020 bereits zum achten Mal in Folge seine Dividende als Wahldividende angeboten. Die Aktionäre konnten wählen, ob sie sich für den Bezug der Bardividende in Höhe von 0,28 Euro je Aktie, den Bezug von neuen Aktien im Verhältnis 73 zu 1 (für 73 bestehende Aktien erhält der Aktionär eine neue Aktie zu einem rechnerischen Bezugspreis von 14,60 Euro) oder für eine Kombination aus beiden Möglichkeiten entscheiden.

"Wir freuen uns sehr, dass sich erneut ein Großteil unserer Aktionäre für die Aktiendividende entschieden hat - ein erneuter Vertrauensbeweis in das Potenzial unserer profitablen Wachstums-strategie, der zugleich Liquidität für weitere Investitionen im Unternehmen belässt. Selbstverständlich werden wir unsere Aktionäre auch zukünftig am Erfolg der Encavis AG teilhaben lassen. Wie bereits im März 2017 angekündigt, planen wir für das Geschäftsjahr 2021 eine Dividende in Höhe von 0,30 Euro je Aktie auszuschütten. Wir bieten unseren Aktionären mit der Wahldividende auch in den kommenden Jahren die größtmögliche Flexibilität", begrüßte Dr. Christoph Husmann, CFO der Encavis AG, die erneut hohe Annahmequote (42,9%) der Aktiendividende.