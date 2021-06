28.06.2021 / 07:11



Die Kursaal Bern AG, ein Schweizer Traditionsunternehmen mit den drei Geschäftsfeldern Kongresszentrum, Hotel & Gastronomie sowie Casino, hat am 25. Juni 2021 (12.00 Uhr MESZ) das Bookbuilding-Verfahren ihres Börsengangs (IPO) abgeschlossen. Der Angebotspreis wurde auf CHF 370.00 je Namenaktie festgelegt, entsprechend einem Platzierungsvolumen von CHF 15,1 Mio. Die Kotierung der Namenaktien der Kursaal Bern AG (KSBE) und der Beginn des Handels an der BX Swiss werden am Dienstag, 29. Juni 2021, erfolgen. Das Angebot verlief mit einer starken Nachfrage höchst erfolgreich und war substanziell überzeichnet. Die 40'781 neuen Namenaktien aus genehmigter Kapitalerhöhung wurden sowohl von bestehenden Aktionären im Rahmen der Bezugsfrist wie auch von neuen Aktionären in der freien Platzierung gezeichnet.



"Die Kursaal Bern Gruppe ist eine Perle, die es in dieser Form kein zweites Mal gibt", erklärte Prof. em. Dr. Daniel Buser, Präsident des Verwaltungsrats: "Im Bereich Kongresse und Events sehen wir grosse Opportunitäten. Und mit der Neueröffnung des Swissôtel Kursaal Bern im März 2021 haben wir auch im Hotelgeschäft unsere Marktposition gestärkt. Die terrestrischen Casinos erholen sich nach der pandemiebedingten Schliessung schnell; auch die Entwicklung des Online-Casinos in Bern und der Start des Online-Casinos in Neuenburg verläuft nach Plan."