Element schließt Marketingvertrag mit Tetra Pak ab

- Marktkampagnen für das trinkfertige, pflanzliche Bio-Proteingetränk Rejuvenate sollen in den USA im Juni 2021 beginnen

BURLINGTON, ONTARIO (KANADA), 28. Juni 2021 - Element Nutritional Sciences Inc. (CSE:ELMT) („Unternehmen“ oder „Element“) freut sich, bekannt geben zu können, dass es mit Tetra Pak Inc. eine Marketing-Support-Vereinbarung abgeschlossen hat, gemäß der beide Unternehmen zu einer im Juni 2021 beginnenden Marketingkampagne in den Vereinigten Staaten finanziell beitragen werden.

Tetra Pak Inc. ist derzeit in über 160 Ländern tätig und verzeichnete im Jahr 2020 mit dem Verkauf von über 183 Milliarden Tetra Pak-Verpackungen einen Umsatz von 10,8 Milliarden Euro. Die globale gemeinnützige Umweltorganisation Carbon Disclosure Project (CDP) hat Tetra Pak für seinen Kampf gegen den Klimawandel und sein Engagement für verantwortungsbewusste Waldbewirtschaftung in ihre „A-Liste“ aufgenommen.

Tetra Pak-Verpackungen kommen in den Verpackungen von Elements trinkfertigem, pflanzlichen Bio-Proteingetränk Rejuvenate zum Einsatz, das derzeit in den Regalen von über 15.000 Standorten in den Vereinigten Staaten verfügbar ist. Die Vorteile von Tetra Pak-Verpackungen sind:

- Tetra Pak-Kartons werden aus Bäumen aus verantwortungsvoll bewirtschafteten Wäldern hergestellt.

- Die leichten, papierbasierten Materialien und die Tetra Pak-Kartons ermöglichen eine effizientere Stapelung und Beladung von Lkw.

- Langlebige, lagerstabile Verpackungen helfen, Lebensmittelabfälle zu minimieren.

- Tetra Pak schützt den natürlichen Geschmack und Nährwert von Lebensmitteln auch ohne Kühlung (UHT-Verarbeitung und aseptische Verpackung).

- Kappe auf Pflanzenbasis, BPA/PET-frei, mit Blick auf Nachhaltigkeit entwickelt

„Element verwendet Tetra Pak schon von Anfang für sein trinkfertiges, pflanzliches Bio-Proteingetränk Rejuvenate, da wir wissen, dass Tetra Pak Verpackungen liefert, denen Verbraucher vertrauen, auf die wir uns verlassen können, wenn es um modernste Nachhaltigkeitstechnologie geht, und die zu einem lagerstabilen Produkt führen, das sich perfekt für den Verzehr unterwegs eignet. Wir freuen uns, dass wir unsere Partnerschaft mit Tetra Pak ausbauen und Verbrauchern in den Vereinigten Staaten die Vorteile von Rejuvenate vermitteln können, nicht nur für die Gesundheit ihrer Muskulatur, sondern auch hinsichtlich unserer unternehmerischen Verantwortung“, sagte Stuart Lowther, Chief Executive Officer.