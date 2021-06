Weit mehr als Walmart China - Wie VeChain die Blockchain-Adoption in der Lebensmittelindustrie rund um den Globus anführt

Die Blockchain-Technologie stellt einen Paradigmenwechsel in der Welt der Lieferkette dar und erweist sich schnell als die effektivste verfügbare Methode, um die oben genannten Probleme zu lösen, sowie neue, einzigartige Möglichkeiten für Unternehmen und Verbraucher zu bieten.

VeChain sammelt seit 2019 Anwendungsfälle in diesem Bereich. Von der Versorgung großer Namen in der Branche bis hin zur Unterstützung unzähliger Landwirte und Lieferanten bei der Rationalisierung ihrer Managementsysteme.

Im Folgenden fassen wir Top 10 echte kommerzielle Beispiele für öffentliche Blockchain-Anwendungsfälle in der Lebensmittelbranche zusammen, die ersten ihrer Art, aber sicher nicht die letzten.

Fall 1: Walmart China nimmt die Lebensmittelsicherheit mit VeChain in Angriff

Die Walmart China Blockchain-Rückverfolgbarkeitsplattform, die auf der VeChainThor-Blockchain aufbaut, wurde auf dem 2019 „Chinesischen Produktsicherheits-Publicity-Woche Rückverfolgbarkeitssystem-Aufbauseminar" angekündigt. Mehr erfahren

Fall 2: Walmart China bringt Sam's Club und VeChain zusammen, um einen Schritt weiter in Richtung Rückverfolgbarkeitsplattform für Lebensmittelsicherheit zu gehen

Sam's Club China, a membership-only premium shopping chain owned by Walmart China deployed the Sam's Club Blockchain Traceability Platform. Mehr erfahren

Fall 3: VeChain, DNV und Norway in a Box kündigen Partnerschaft an

VeChain, DNV und Norway in a Box arbeiteten zusammen, um einen neuen Service auf My Story aufzubauen, eine Vertrauensplattform, die entwickelt wurde, um Kunden und Unternehmen gleichermaßen zu unterstützen. Mehr erfahren

Fall 4: VeChain, ASI Group und DNV, kündigten FoodGates auf dem 2. CIIE

anFoodGates ist die weltweit erste interkontinentale Lebensmittellösung, die vollständig auf einer öffentlichen Blockchain basiert und verifizierte und zertifizierte Informationen über den gesamten Lebenszyklus von Produkten nachverfolgt. Mehr erfahren