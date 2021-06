DGAP-News: Your Family Entertainment AG / Schlagwort(e): Kooperation

Your Family Entertainment AG: RiC+ startet im 3. Quartal Familien-App wird in Kooperation mit BiDa Group gelauncht



28.06.2021 / 08:00

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Corporate News der Your Family Entertainment AG (WKN A161N1; ISIN DE000A161N14)



Your Family Entertainment AG: RiC+ startet im 3. Quartal

Familien-App wird in Kooperation mit BiDa Group gelauncht



Wien/München, 28.06.2021: Die App-Version des beliebten TV-Senders RiC TV wird im Apple Store sowie im Google Play Store verfügbar sein.



Dr. Stefan Piëch, CEO der Your Family Entertainment AG, und Eden Biniaurishvili, Gründer von SocialBiDa, lernten einander bei der erfolgreichen Start-Up-Show

"2 Minuten 2 Millionen" des österreichischen Privat-TV-Senders PULS 4 kennen. Eden Biniaurishvili erhielt dabei von Stefan Piëch ein Ticket für das begehrte MIT Innovation Leadership Bootcamp. Nach mehreren Auswahlverfahren erzielte Edens Team den ersten Platz.