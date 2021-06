Den letzten markanten Höhepunkt markierte Aixtron Anfang 2018 bei 19,75 Euro und ging anschließend eine Konsolidierung über. In 2019 etablierte Marktteilnehmer eine äußerst seltene charttechnische Formation in Form eines Diamanten, die für einen Trendwechsel stand. Selbst der Corona-Crash auf ein Tief von 5,81 Euro konnte die damalige Aussage nicht nachhaltig brechen, Aixtron wechselte anschließend seinen Trend. Die Folgen waren dynamische Zugewinne Anfang dieses Jahres zurück an die Hochs aus 2018. Nach einem zwischenzeitlichen Rücksetzer zurück in den Bereich des EMA 50 schoss Aixtron regelrecht hoch und notiert nun im Bereich von 22,50 Euro.

138,2 % Fibo weiter im Fokus

Sollte die laufende Konsolidierungsphase mit einem Anstieg mindestens über 23,00 Euro bei Aixtron demnächst beendet werden, werden weitere Zugewinne an das endgültige Kursziel um das 138,2 % Fibonacci-Retracement sowie der Kursmarke von 24,99 Euro sehr wahrscheinlich. Sollten Bullen jedoch schwächeln und die Aktie unter 21,70 Euro zurückfallen, käme dies einem kurzzeitigen Verkaufssignal in Richtung der Hochs aus 2018/2020 um 20,00 Euro gleich. Nur tiefer sollte es nach Möglichkeit nicht mehr abwärts gehen, weil sonst weitere Abschläge sogar 17,44 Euro drohen würden.