Nachdem das Währungspaar USD/JPY bei 102,5955 JPY seinen letzten markanten Tiefpunkt Anfang 2021 markiert hatte, befindet sich das Paar in einer äußerst steilen Rallye und konnte allein in diesem Jahr um über acht Prozent auf einen Wert von 110,9630 JPY zulegen. Bis dahin steckte das Paar aber noch im langfristigen Downtrend fest, konnte diesen nach einem zwischenzeitlichen Rücksetzer schließlich überwinden. Damit deutet sich eine weitere große Kaufwelle mit Zielen an den Verlaufshochs der letzten Jahre an. Mittelfristig orientierte Anleger können schon bald von einem handfesten Kaufsignal profitieren.

Monatsschlusskurs fast fertig

Ein nachhaltiger Ausbruch per Monatsschlusskurs steht nun unmittelbar bevor, dies ist ein entscheidender Schritt für mittel- bis langfristig orientierte Anleger. Diese dürfte nämlich von einem Aufschwung in den Bereich zwischen 114,5495 und 114,7340 JPY auf Sicht der kommenden Monate und Jahre profitieren können. Kurzfristig orientierte Investoren können dagegen schnelles Geld machen, indem sie auf einen Anstieg an 112,2220 JPY setzen. Sollten sich Käufer jedoch fluchtartig zurückziehen und das Paar erneut unter den EMA 200 bei 108,1869 JPY fallen, käme dies einem Fehlausbruch gleich und dürfte infolgedessen zu Abschlägen auf 105,7919 JPY führen.