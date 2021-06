TCM Group A/S Transactions in connection with share buy-back programme Nachrichtenquelle: globenewswire | 28.06.2021, 08:04 | 28 | 0 | 0 28.06.2021, 08:04 | SELSKABSMEDDELELSE Nr. 88/2021 Tvis, 28. juni 2021 Transaktioner i henhold til aktietilbagekøbsprogram Som meddelt i selskabsmeddelelse nr. 77/2021 har TCM Group A/S (”TCM Group” eller ”Selskabet”) iværksat et aktietilbagekøbsprogram, som løber i perioden fra og med 26. april 2021 og til og med den 11. marts 2022. I denne periode vil Selskabet købe egne aktier for op til maksimalt DKK 100 mio. som led i aktietilbagekøbsprogrammet.



Aktietilbagekøbsprogrammet er etableret og struktureret i overensstemmelse med Safe Habour-regelsættet der fremgår af

artikel 5 i forordningen om markedsmisbrug og EU Kommissionens Forordning 1052/2016 dateret 8. marts 2016. I perioden 21. - 25. juni 2021 er foretaget følgende køb: Dato Antal aktier Gennemsnitlig købspris (DKK) Samlet beløb (DKK) I alt, seneste meddelelse 160.448 26.216.740 21. juni 2021 5.000 150,89 754.450 22. juni 2021 5.000 151,93 759.650 23. juni 2021 5.000 152,00 760.000 24. juni 2021 5.000 153,60 768.000 25. juni 2021 4.715 153,58 724.130 Total 24.715 3.766.230 Akkumuleret under programmet 185.163 29.982.970 Efter disse transaktioner ejer TCM Group A/S 470.877 aktier som egne aktier, svarende til 4,7 procent af selskabets samlede aktiekapital. Separat oversigt med transaktionsdata for perioden 21. - 25. juni 2021 vedlægges denne meddelelse. For yderligere information:

Torben Paulin, CEO TCM Group A/S +45 21 21 04 64 Om TCM Group TCM Group er Skandinaviens tredjestørste producent af køkkener og badeværelses- og opbevaringsmøbler. Produkterne er dansk design, produceres i Danmark og er rodfæstet i en stolt tradition for kvalitet og solidt håndværk. TCM Group fører en multibrand-strategi, hvor Svane Køkkenet er det primære brand, mens de øvrige brands er Tvis Køkkener, Nettoline og kitchn. Samlet dækker disse brands hele prisspektret, og de sælges gennem ca. 140 forhandlere i Danmark og resten af Skandinavien. Endvidere sælger TCM Group private labelkøkkenmærker gennem gør det selv-forretninger i Danmark og uafhængige køkkenforretninger i Norge. Yderligere oplysninger fås på hjemmesiden www.tcmgroup.dk. Attachments 88. Transactions in connection with share buy-back programme

88. appendix specification from 21.06. - 25.06.2021







