Intelligent Wave Inc. stattet den finnischen Broadcaster Yle mit der IP-Flow-Monitoring-Lösung "EoM" aus

Tokio (ots/PRNewswire) - - Unverzichtbare Echtzeit-Überwachungslösung im

IP-Broadcasting der nächsten Generation -



Intelligent Wave Inc. (im Folgenden "IWI") mit Sitz in Tokio gab am 23. Juni

bekannt, dass es Yleisradio Oy (im Folgenden "Yle"), ein nationales

öffentlich-rechtliches Medium, mit "EoM", einer IP-Flow-Monitoring-Lösung,

ausgestattet hat.



EoM-Implementierung Hintergrundgeschichte





EoM-Implementierung Hintergrundgeschichte

Yle hat EoM in einen Plan zur Überwachung und Analyse von IP-Flüssen in einemdemnächst erneuerten MCR-Kontrollraum implementiert. Im Folgenden sind diePunkte aufgeführt, die während des POC besonders bewertet wurden.EoM-Bewertungspunkte- Kompatibel mit 100 GbE und unterstützt eine Vielzahl von Protokollen- Erwartung auf höhere Verfügbarkeit ohne zusätzliche Kosten bei24/7-Überwachung- Detaillierte Fehlersuche durch Analyse der bisherigen Daten möglich- Integration mit Netzwerkmanagementsystem von Drittanbietern- Software-basierte Lösung unter Verwendung von OSS ermöglicht flexibleKonfigurationInformationen zu EoMEoM ist eine IP-Flow-Monitoring-Lösung (*1), die gemeinsam mit dem japanischenöffentlich-rechtlichen Sender NHK für die Rundfunkindustrie entwickelt wurde.EoM kombiniert die Hochgeschwindigkeits-Datenverarbeitungstechnologie von IWIaus dem Bereich der Zahlungssystementwicklung mit der Leistungsfähigkeit vonFPGAs (*2). Mit der Verbreitung von 4K/8K-Übertragungen wird es fürSendeanstalten unabdingbar, auf IP-Übertragungen umzusteigen, was ein Tool zurdetaillierten Überwachung von IP-Flüssen erfordert, um die Qualität zuerhalten/erhöhen. EoM unterstützt Standard-IP-Broadcasting-Protokolle wie SMPTEST2110, ST2022 usw. und trägt dazu bei, die Betriebskosten für IP-Studios durchdie Analyse/Überwachung von Daten in Echtzeit sowie die Analyse von Daten ausder Vergangenheit drastisch zu senken. IWI wird kontinuierlich Features undFunktionen entwickeln, die zur Unterstützung und Aufrechterhaltung der Qualitätvon IP-Broadcast beitragen.Anmerkungen:(*1) Zum Patent angemeldet(*2) FPGA (Field-Programmable Gate Array): ein integrierter Schaltkreis, derso konzipiert ist, dass er von einem Kunden oder einem Designer nach derHerstellung konfiguriert werden kannEoM Funktionen / FeaturesNachfolgend finden Sie einige Funktionen / Merkmale von EoM. (Es werden laufendneue Funktionen/Merkmale hinzugefügt).- Überwachung von 12 Protokollen mit einer unterstützten Geschwindigkeit von 10GbE / 25 GbE / 100 GbE- Elemente wie Bitrate, Anzahl der Paketausfälle, Latenz, Jitter usw. könnenüberwacht werden- Alarmierung nach vom Benutzer eingestelltem Schwellenwert- Dekodierung von Audio- und Videopaketen- Integration mit Netzwerkmanagementsystem von DrittanbieternWeitere Informationen zu EoM:https://www.iwi-marketing.com/enInformationen zu IWIIWI ist ein führendes Unternehmen in der Entwicklung vonOnline-Netzwerkinfrastrukturen in der Finanzbranche, mit Stärken im präzisenUmgang mit einer immensen Datenmenge in Echtzeit. IWI hat ein wachsendesGeschäft in der Sicherheitsbranche und entwickelt und vertreibt Softwarepaketefür Informations- und Cybersicherheit. IWI unterstützt Corporate DX durch dieBereitstellung einer schnellen, zuverlässigen und sicheren Infrastruktur,basierend auf der Managementphilosophie des Unternehmens "Creating safe andreliable information society".https://www.iwi.co.jp/en*Alle Produkt- und Firmennamen sind Marken oder eingetragene Marken derjeweiligen Eigentümer.