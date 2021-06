Das DIZG unterstützte die Pro-Bono-Versorgung eines elfjährigen Kindes mit humanem Transplantat

BERLIN, 28. Juni 2021 /PRNewswire/ -- In einer medizinischen Pro-Bono-Versorgung und mit einer Implantation eines humanen Gewebetransplantates gelang es den Ärzten Dr. med. Michael Pfeiffer, Chefarzt für Allgemein- und Unfallchirurgie, Krankenhaus Maria Hilf Daun, und Dr. med. Andreas Leffler, Facharzt für Chirurgie mit Schwerpunkt Unfallchirurgie, Rhein-Maas Klinikum Städteregion Aachen/Würselen, eine ausgeprägte Knocheninfektion eines 11-jährigen afghanischen Mädchens erfolgreich zu behandeln. Eine drohende Amputation konnte so vermieden werden. Hergestellt wurde das verwendete humane Schienbein von dem gemeinnützigen Deutschen Institut für Zell- und Gewebeersatz (DIZG), das dem Ärzteteam bei der Wahl des geeigneten Transplantats engagiert und beratend zur Seite stand.

Zehn Jahre alt war Shekiba A., als sie am 12. Februar 2020 in Düsseldorf zur medizinischen Pro-Bono-Versorgung landete – fern ihrer Familie, fern ihrer afghanischen Heimatstadt Herat und ohne Deutschkenntnisse. Ermöglicht wurde die Behandlung von der Hilfseinrichtung Friedensdorf International e. V. 1967 gegründet, verfolgt diese Organisation das Ziel, kranken und verletzten Kindern aus Kriegs- und Krisengebieten schnell und unbürokratisch zu helfen. 250 bis 300 Kinder sind es jährlich. Im vergangenen Jahr war Shekiba eines von ihnen. Zweimal im Jahr fliegen deutsche Ärzte nach Afghanistan, um zu klären, ob die erforderlichen Therapien in Deutschland durchgeführt werden können. Die Kosten tragen die beteiligten Kliniken, für die Obhut stehen ehrenamtlich Engagierte zur Seite.

Die Diagnose: eine ausgeprägte Knochenentzündung

Nur einen Tag nach Shekibas Ankunft wurde eine ausgeprägte Knochenentzündung des linken Schienbeines mit Fistelbildung diagnostiziert. Hervorgerufen wurde die bakterielle Infektion möglicherweise durch eine verschleppte Mandelentzündung. Ohne chirurgische Behandlung können die Folgen massiv sein. Fehlstellungen, Knochenbrüche oder Verkürzungen der Extremitäten sind denkbar. Daneben kann es zu Absiedlungen von Bakterien im gesamten Körper bis zur Blutvergiftung (Sepsis) kommen.

Ab März 2020 wurde Shekiba mehrfach operiert. Angewendet wurde das Verfahren nach Masquelet, bei dem nach Entfernung des infizierten Knochens und Einlegen von Platz-haltern körpereigenes Knochenmaterial angelagert wurde. Bei dem Mädchen waren es eine Rippe sowie Beckenknochen. Zusätzlich wurde der Defekt ihres Schienbeinknochens mit einer überbrückenden Osteosyntheseplatte stabilisiert.