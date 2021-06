Völlig anders präsentiert sich die Technik nach einem solchen Tagesgewinn. Weil sich die Aktie durch dieses Plus mit großen Sprüngen aufmacht in Richtung Entscheidungsbereich. So fehlen bis zum Monatshoch derzeit nur noch rund siebzehn Prozent. 0,30 EUR markieren bis heute diesen Hochpunkt. Börsianer sollten daher dynaCERT in den nächsten Tagen genau unter die Lupe nehmen.

Börsianer, für die es eher um die langfristige Perspektive geht, müssen aktuell die 200-Tage-Linie fürchten. Denn diese Linie verläuft bei 0,36 EUR, sodass für dynaCERT Abwärtstrends gelten. Der heutige Tag passt also nicht so recht ins Bild der langfristigen Abwärtstrends.

Fazit: dynaCERT kommt heute kräftig unter die Räder. Wie es mit der Aktie weitergeht, lesen Sie in unserem brandaktuellen Sonderreport, den Sie hier abrufen können.