FRANKFURT (dpa-AFX) - Am deutschen Anleihemarkt sind die Kurse am Montag zu Handelsbeginn etwas gestiegen. Der richtungsweisende Terminkontrakt Euro-Bund-Future legte am Morgen um 0,03 Prozent auf 171,81 Punkte zu. Die Rendite der zehnjährigen Bundesanleihen betrug minus 0,16 Prozent.

Börsianer sprachen von einer leichten Gegenbewegung nach den am Freitag erlittenen deutlichen Verlusten. Zuletzt hatten vor allem robuste Konjunkturdaten zur Stimmung in den deutschen Unternehmen für positive Überraschungen gesorgt und so die Nachfrage nach den als sicher geltenden Staatspapieren geschmälert./la/mis