Aufbauend auf ihrer Position als führende europäische Unternehmensbank in Europas größter Volkswirtschaft hat die Deutsche Bank ihr Geschäftsmodell grundlegend umgebaut. Die Deutsche Bank ist in den Bereichen tätig, in denen ihre Kunden sie tatsächlich brauchen und in denen sie wettbewerbsfähig ist. Die Bank will so Komplexität verringern und profitabler werden, die Rendite für ihre Aktionäre verbessern und nachhaltiges Wachstum erzielen. 2020, im wichtigsten Jahr des Umbaus, ist es dem Management gelungen, die Transformationskosten und die gestiegene Risikovorsorge mehr als auszugleichen – und das trotz globaler Pandemie. Das erste Quartal 2021 ist ein weiterer Beleg dafür, dass die Deutsche Bank in allen Geschäftsbereichen auf dem richtigen Weg ist und nachhaltig profitabler wird.

.

Zum Chart

.

Ausgehend vom Corona-Sell-Off im März 2020 hat der Kurs der Deutschen Bank einen Aufwärtstrend ausgebildet. Nachdem die markierten Tiefs immer auf die Niveaus der vorangegangenen Hochs zurückkehren, kann der Trend als „choppy“ charakterisiert werden. Aktuell findet am unteren Ende des Trendkanals eine erneute Bodenbildung statt. Kann das Muster grundsätzlich beibehalten werden, steht der Kursverlauf vor einem erneuten Anstieg innerhalb des Trendkanals. Auf dem Weg zum partiellen Hoch bei 12,57 Euro gilt es, den Widerstand in Höhe des Levels von 11,67 Euro zu überwinden. Die rasante wirtschaftliche Erholung am Ende der Pandemie und die Abkehr von der Null-Zins-Politik bedeutet Rückenwind für die Bankenlandschaft. Gemessen am erwarteten KGV 2023 von 7,81 erscheint die Bank als günstig, wenn die Planzahlen erfüllt werden können.