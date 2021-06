BaFin News Handelsplattform Copy4Xpert: BaFin ermittelt gegen die STS Ltd Nachrichtenagentur: dpa-AFX | 28.06.2021, 09:04 | 23 | 0 | 0 28.06.2021, 09:04 | FRANKFURT (BaFin) -

Die BaFin stellt gemäß § 37 Absatz 4 Kreditwesengesetz (KWG) klar, dass die Copy4Xpert, nach eigenen Angaben eine Marke der STS Ltd mit Sitz in London (GBR), keine Erlaubnis nach dem KWG zum Betreiben von Bankgeschäften oder Erbringen von Finanzdienstleistungen besitzt. Das Unternehmen unterliegt nicht der Aufsicht der BaFin. Copyright: Bundesanstalt für Finanzdienstaufsicht / www.bafin.de - (28.06.2021)



0 Kommentare 0 Autor abonnieren

Schreibe Deinen Kommentar Bitte melden Sie sich an, um zu kommentieren. Anmelden | Registrieren Kommentar abschicken Disclaimer