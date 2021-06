General Gold Resources beginnt Bohrarbeiten in der Liegenschaft Clark’s Brook, Neufundland

Vancouver, British Columbia – 28. Juni 2021 - General Gold Resources Inc. (ehemals CellStop Systems Inc.) (CSE: GGLD) (FWB: 7S5) (das „Unternehmen“) freut sich, den Beginn der Bohrarbeiten im Rahmen seines Explorationsprogramms in Clark’s Brook für die Woche zum 5. Juli 2021 bekanntzugeben. Die Liegenschaft Clark’s Brook umfasst 31 Konzessionen in Zentral-Neufundland und ist an drei Seiten vom Projekt Queensway umgeben (siehe Karte unten), in dem derzeit New Found Gold Corp. (TSXV: NFG) (OTC: NFGFF) Explorations- und Bohrarbeiten durchführt.

„Neufundland ist derzeit ein heißes Eisen für Exploration, und wir freuen uns, den Beginn unseres Bohrprogramms bekanntzugeben. Das Programm ist voll finanziert und alles ist an Ort und Stelle, vom geologischen Team bis zum Bohrvertragspartner und alle unterstützenden Dienstleister. Mit diesem Programm werden wir die früheren Entdeckungen in der Liegenschaft näher prüfen“, erläuterte Präsidentin Michelle Gahagan.

Die Liegenschaft Clark’s Brook besteht aus ursprünglich im Jahr 2016 abgesteckten Konzessionen und umfasst zwei goldhaltige Vorkommen, die zum ersten Mal im Jahr 2003 entdeckt wurden.

Im Rahmen eines früheren geologischen Kartierungs- und Schürfprogramms, wurden Entdeckungen in beiden Zonen, Clark’s Brook East („CBE“) und West („CBW“) gemacht. In der Goldzone CBE wurden sieben repräsentative Schürfproben genommen, jede aus Material von mehreren mineralisierten Findlingen, mit Analyseergebnissen von zwischen 2,98g/t und 24,5g/t Gold mit durchschnittlich 7,93 g/t Gold. Die Entdeckung in der Goldzone CBW wurde zuerst in mineralisierten Findlingen mit 8,9 g/t und 9,28g/t Gold festgestellt.

Garry Clark, P. Geo., von Clark Exploration Consulting, ist die „qualifizierte Person“, wie in NI 43-101 definiert, und prüfte und genehmigte den technischen Inhalt dieser Pressemeldung.

Über General Gold Resources Inc.

General Gold Resources Inc. ist ein unabhängiges Mineralexplorationsunternehmen mit Sitz in Vancouver, British Columbia, und auf die Exploration und Bewertung von Mineralliegenschaften spezialisiert. General Gold führt derzeit Explorationsarbeiten in der 770 Hektar großen Liegenschaft Clark’s Brook in Zentral-Neufundland durch.