Perfect Corp. erweitert AR-basierten Social Commerce mit Facebook-Integration

NEW YORK, 28. Juni 2021 /PRNewswire/ -- Perfect Corp ist im Bereich Beauty Tech der führende Anbieter von Lösungen, die auf künstlicher Intelligenz (KI) und Augmented Reality (AR) aufbauen. Die Technologien sind jetzt auch in Facebook integriert. Sie erweitern damit die Palette virtueller Beauty-Try-ons per AR und bieten neue Shopping-Erlebnisse auf Instagram und Facebook . Das Programm soll es den weltweit führenden Beauty-Marken erleichtern, die Käufer auf ihren bevorzugten Kanälen abzuholen.

Per AR mit dem Kunden in Kontakt kommen

Die führenden Beauty-Marken Lakme India und Laura Mercier präsentieren in Zusammenarbeit mit der Perfect Corp. und Facebook ihre virtuelle AR-Experience mit Beauty-Try-ons in den Instagram Shops. Zu den bereits verfügbaren Lippenstift-Produkten sollen diesen Sommer weitere Produktkategorien dazukommen. Die AR-Integration stellt die Verbraucher in den Mittelpunkt des Einkaufserlebnisses. Sie hilft, das Vertrauen der Käufer zu stärken, indem sie ihnen die Möglichkeit gibt, neue Produkte im Umfeld sozialer Medien vor dem Kauf auszuprobieren. Die Perfect Corp. hat vor, die Unterstützung für die Facebook Shops noch zu erweitern.

Durch den Spark Commerce Hub von Facebook können Marken und Werbetreibende ihre Kataloge mithilfe von AR einfacher, schneller und kostengünstiger in die Plattform integrieren. Eine begrenzte Anzahl an Marken hat die Try-on-Option per AR erstmals 2019 beim Instagram-Checkout eingeführt. Das Pilotprojekt schreitet immer weiter voran. So können mit Unterstützung der Perfect Corp.-API zur Effekterstellung immer mehr Händler ihre AR-Erfahrungen direkt in den Facebook Catalog und kataloggestützte Oberflächen einbringen, wie etwa in Anzeigen und Instagram-Shops mit AR-Funktion. Die Verbraucher können das AR-Shopping an verschiedenen Touchpoints in Instagram nutzen: von Beiträgen in der App über Shops und Storys. Das Ergebnis ist eine leicht zugängliche, intuitive und leicht navigierbare AR-Experience. Für eine schnelle Einbindung sorgen automatisierte Server-zu-Server (S2S)-Integrationen. Sie ermöglichen es Hunderten von Marken, ihre Instagram-Geschäfte ganz einfach und effizient durch AR-Erlebnisse zu erweitern.