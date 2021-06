HERZOGENAURACH (dpa-AFX) - Das legendäre Wembley-Tor, zwei epische Elfmeter-Dramen und ein oftmals martialisches Medien-Getöse: Kein Nationen-Duell im Fußball ist historisch und emotional so aufgeladen wie das zwischen Deutschland und England. "Das sind die Fußballabende, auf die sich die ganze Welt freut", sagte Nationalspieler Leon Goretzka. Er ist zwar erst 26 Jahre alt, aber er kennt die Geschichte. Mit seinem späten Tor zum 2:2 gegen Ungarn hat Goretzka das 37. Duell im EM-Achtelfinale ermöglicht. An diesem Dienstag (18.00 Uhr) steigt der Showdown in der Kultstätte Wembley.

Wenn Franz Beckenbauer in früheren Jahren rastlos um den Globus flog und irgendwo die Rede auf Deutschland gegen England kam, dann sagte der Fußball-Kaiser in seinem bayerisch gefärbten Englisch stets einen Satz: "We call it a Klassiker!" Der heute 75-jährige Beckenbauer ist ein besonderer Zeitzeuge. Beim WM-Finale 1966 mit dem Wembley-Tor der Engländer stand er als Spieler auf dem Platz. 24 Jahre später war er Teamchef der DFB-Auswahl, als diese auf dem Weg zum WM-Triumph die Engländer in Turin im Halbfinale in einem Elfer-Krimi besiegte.