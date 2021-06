Saville Resources Inc. liefert Update zu seinem bevorstehenden Sommerbohrprogramm im Konzessionsgebiet Niobium Claim Group in Quebec

28. Juni 2021 – Saville Resources Inc. (TSXv: SRE, FWB: S0J) (das „Unternehmen“ oder „Saville“) freut sich, über die Vorbereitungen auf das bevorstehende Diamantbohrprogramm in seinem Konzessionsgebiet Niobium Claim Group (das „Konzessionsgebiet“) im Norden der Provinz Quebec zu berichten. Das Unternehmen wird sein Programm zeitgleich mit dem Bohrprogramm der Firma Commerce Resources Corp. im Bereich der nahegelegenen Lagerstätte Ashram absolvieren. Die Überlappung der beiden Programme wird wegen der Teilung der Kosten für die Anlieferung der Bohrgeräte, den Betrieb des Camps sowie anderweitige Aufwendungen für die gegenseitige Unterstützung im Rahmen der Programme voraussichtlich zu erheblichen Kosteneinsparungen führen.

Für die Durchführung des Programms zeichnet die Firma Logan Drilling Ltd. aus Stewiacke (Nova Scotia) verantwortlich, die mit NQ-Kernbohrungen über rund 1.000 Bohrmeter in schätzungsweise drei (3) bis fünf (5) Löchern beauftragt wurde. Mit der Positionierung des Bohrgeräts und der übrigen Ausrüstung wird in Kürze begonnen, wobei die finale Mobilisierung zum Konzessionsgebiet vorläufig zwischen 10. und 12. Juli 2021 vorgesehen ist und die Bohrungen planmäßig bis Anfang August andauern sollen.

Die Bohrungen werden mehrere Folgebohrungen in der Prospektionszone Mallard umfassen, wo im Rahmen der letzten Bohrung des Programms 2019 (Bohrloch EC19-174A) ein 4,5 m breiter Abschnitt mit 1,36 % Nb2O5 innerhalb eines größeren 31,5 m breiten Abschnitts mit 0,80 % Nb2O5 durchteuft wurde (siehe Pressemitteilung vom 11. Juni 2019). Mallard ist die am weitesten fortgeschrittene Prospektionszone im Konzessionsgebiet. Sie zeichnet sich durch eine Reihe von annähernd parallel ausgerichteten, länglichen, mäßig bis steil einfallenden und nach Nordwesten verlaufenden Mineralisierungshorizonten aus, die bereits an der Oberfläche beginnen und in allen Richtungen offen sind.

Zusätzlich zu den Folgebohrungen im Prospektionsgebiet Mallard beabsichtigt das Unternehmen, auch ein (1) bis zwei (2) Bohrlöcher im Zielgebiet Miranna, welches bisher noch nicht anhand von Bohrungen erprobt wurde, zu absolvieren. Das Zielgebiet Miranna zeichnet sich durch einen stark mineralisierten (Niob-Tantal-Phosphat), durch Gletscherbewegung verstreuten Findlingszug mit einem Scheitelpunkt aus, der mit einer ausgeprägten Anomalie mit hoher Magnetfeldstärke übereinstimmt. Es wird angenommen, dass sie die Quelle ist. Die Analyseergebnisse von Proben der mineralisierten Findlinge beinhalten 5,93 % Nb2O5, 310 ppm Ta2O5 und 11,5 % P2O5 sowie 4,30 % Nb2O5, 240 ppm Ta2O5 und 13,4 % P2O5 und mehrere weitere Proben mit Werten von mehr als 1 % Nb2O5.