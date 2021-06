Commerce Resources Corp. stellt Update hinsichtlich Sommerbohrprogramm bei Seltenerdmetall- und Fluoritlagerstätte Ashram bereit

Das Programm wird mit Logan Drilling Ltd. aus Stewiacke in Nova Scotia durchgeführt, das mit etwa 2.500 m an NQ-Kernbohrungen in 15 bis 20 Bohrlöchern beauftragt wurde. Die Positionierung des Bohrgeräts und der Ausrüstung wird in Kürze beginnen, wobei die endgültige Mobilisierung zum Konzessionsgebiet Eldor (das „Konzessionsgebiet“) vorläufig für 10. bis 12. Juli 2021 geplant ist. Das Bohrprogramm von Commerce wird unmittelbar auf jenes von Saville folgen (etwa zwei bis drei Wochen), wobei ein erster Bohrkragen für Anfang August geplant ist und die Bohrungen voraussichtlich bis Mitte September durchgeführt werden.

Das Unternehmen ist auch bei der Aktualisierung des Bohrkerns und des geologischen Modells der Lagerstätte Ashram weit fortgeschritten. Das Modell wird das bevorstehende Bohrprogramm leiten, um die nördlichen und südlichen Erweiterungen der Lagerstätte weiter zu beschreiben, wo sie weiterhin offen ist, sowie die Vertrauenswürdigkeit der Ressourcenkategorie im Kernbereich der Lagerstätte, wo die Neodym-Praseodym-Verteilung am höchsten ist (d. h. das Gestein mit dem höchsten Wert), von angedeutet auf nachgewiesen zu steigern.

Abgesehen von den Bohrungen beabsichtigt das Unternehmen auch, alle restlichen Felddaten zu sammeln, die für die vorläufige Machbarkeitsstudie (Pre-Feasibility Study, „PFS“) erforderlich sind, sowie die restlichen Standortbesichtigungen durch eine qualifizierte Person (Qualified Person) durchzuführen. Gleichzeitig mit den Feldprogrammen treibt das Unternehmen die Entwicklung des Fließschemas bei Hazen Research in Colorado weiter voran, wobei andere Komponenten der PFS zurzeit von externen Beratern (BBA Engineering, CIMA+ usw.) weiterentwickelt werden.